© foto di Federico De Luca

La Nazione (ed. Empoli) dedica spazio al suo interno alla squadra azzurra alla pagina 53. Questo il titolo in edicola questa mattina: "La parola d'ordine è insistere. Col Perugia è sfida al vertice". Frattesi e compagni in campo alle 18:00 per cercare la terza vittoria di fila dopo l'exploit nel derby, ma attenzione alla corazzata umbra.