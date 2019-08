Manca un mese - Empoli, mercato da protagonista. Serve un mancino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Così come per il Chievo anche l'Empoli ha dovuto puntare su un profondo rinnovamento della rosa dopo la retrocessione. In panchina al posto di Andreazzoli è arrivato Cristian Bucchi, tecnico giovane ma già tanta esperienza in cadetteria.

Affari conclusi - Gli addii di elementi titolarissimi come Bennacer, Krunic e Caputo hanno costretto ad investire il club in maniera importante. Dezi, Stulac e Moreo in questo senso sono i "sostituti" dei partenti. L'ex Pescara Mancuso aggiunge qualità al fronte offensivo, dove si punta anche sulla voglia di emergere di La Gumina dopo i problemi fisici dello scorso anno. Brignoli in porta e Laribi sono altri due elementi di esperienza a disposizione.

Cosa manca - Un centrale di difesa in più farebbe comodo, mentre serve nella maniera più assoluta un'alternativa ad Antonelli visto lo svincolo di Pasqual. Hancko della Fiorentina sarebbe perfetto. Poi massima attenzione ai giovani: Empoli sa come farli emergere.

Empoli (3-4-1-2): BRIGNOLI; Veseli, Romagnoli, Nikolaou; Diks, BANDINELLI, Lollo, Antonelli; LARIBI; MOREO, MANCUSO. Allenatore: Bucchi (nuovo)