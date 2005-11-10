La Juve Stabia saluta anche Zeroli: si conclude il prestito. Il centrocampista torna al Milan
Con la giornata odierna, un altro addio si consuma in casa Juve Stabia, perché la società rende noto che si concluderà il prestito del centrocampista Kevin Zeroli, che farà rientro al Milan.
Di seguito, il comunicato:
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il prestito del centrocampista Kevin Zeroli, che farà rientro all’A.C. Milan.
Arrivato nel mercato di gennaio, Zeroli ha collezionato 8 presenze, per un totale di 499 minuti disputati, mettendo a segno 1 rete. Il centrocampista ha inoltre preso parte a 3 gare dei Play Off, totalizzando 80 minuti e siglando 1 rete.
La società gialloblù desidera esprimere il proprio ringraziamento ad Kevin per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colorí gialloblù durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera professionale".