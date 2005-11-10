TMW Milan, il Frosinone è su Kevin Zeroli. Possibile formula con il 50% della rivendita

Îl centrocampista è appena rientrato dalla Juve Stabia, dove ha raccolto tredici presenze in campionato e causa di qualche infortunio

Il Frosinone ha sondato il terreno per Kevin Zeroli, centrocampista del Milan, per averlo in prestito. Da capire quale possa essere la risposta dei rossoneri che da par loro potrebbero puntare sulla formula che porta il 50% della futura rivendita nelle casse rossonere, sebbene Zeroli sia uno dei prodotti del vivaio su cui c'era intenzione di puntare. C'è anche il Padova.

Il prestito alla Juve Stabia

Nella stagione appena trascorsa Zeroli è rimasto fuori per un periodo piuttosto lungo, ma quando era disponibile ha giocato tredici gare di campionato, anche facendo discretamente.

Nelle scorse settimane aveva parlato così del suo avvicinamento al calcio. "Prima facevo karate, poi i miei genitori avevano accompagnato mio fratello Bryan a fare un provino a Vismara. Siccome era un po’ nervoso e si era messo a piangere, un osservatore mi ha detto 'Dai, fai due palleggi anche tu, così si distrae'.Io, che avevo 5 anni ed ero iscritto alla scuola calcio sotto casa dell’Ardor, ho sostenuto il provino e alla fine mi hanno scelto. All’epoca non esisteva la categoria dei 2005 e ho iniziato ad allenarmi con i ragazzi più grandi di me di un anno. Inutile nasconderlo, il mio sogno è tornare a giocare nel Milan in pianta stabile. Il Diavolo è la mia vita".