Le pagelle del Perugia - male quasi tutti, Nicolussi Caviglia ci prova

Vicario 5 - Quest'oggi un po' troppo incerto coi piedi, e in generale prestazione non in linea con i suoi soliti standard.

Rosi 6 - Cuore da capitano. Imposta bene, davvero molto bene a tratti pur da terzo centrale di destra. I suoi, però, non sono in giornata ed i compagni di reparto non sfoderano certo una prestazione indimenticabile quest'oggi.

Gyomber 5 - Mura come può i tentativi ospiti, ma si perde Diaw sul gol che vale il raddoppio ospite.

Falasco 6 - Ammonito ad inizio gara, fa bene quando si sovrappone all'esterno destro di centrocampo. Va vicino anche al gol con una conclusione da distanza siderale e ci prova anche nel secondo tempo.

Falzerano 5,5 - Prova a suonare una sinfonia sull'esterno dopo il video virale in areoporto, ma lo spartito biancorosso quest'oggi è stonato e lui, a parte un tiro-cross smanacciato da Paleari, si trova suo malgrado costretto a soffrire sul lato di Benedetti.



Dal 64' Fernandes 6 - Ci prova davvero come può in mezzora scarsa, dando qualità e conquistando anche una punizione poi battuta in maniera troppo morbida. Sufficienza meritatissima.

Carraro 5 - Una delle sue peggiori apparizioni stagionali. Mai decisivo con le sue aperture, complice anche una giornata non esaltante per i suoi.

Dal 58' Buonaiuto 5,5 - Si vede davvero troppo poco, ma è abile a fare la cosa giusta nei rari contropiedi imbastiti dal Perugia.

Balic 4,5 - Stesso discorso fatto per Carraro, ma con una prestazione peggiore. La cartolina della gara è il tiro del secondo tempo che finisce inesorabilmente in curva.

Di Chiara 5 - Gara non da ricordare quella dell'esterno palermitano, che sbaglia parecchi cross al Curi non incidendo praticamente mai.

Nicolussi Caviglia 6,5 - L'unico che ci prova davvero in casa Perugia: è ovunque a centrocampo ed in attacco, provando a fare da elastico e conquistando anche un paio di falli. I compagni, però, lo aiutano poco.

Iemmello 5 - Quest'oggi ha le polveri bagnate, e si vede. Purtroppo nulla da fare sui rari tentativi di giornata.

Dal 73' Capone sv -

Falcinelli 5,5 - Prova a fare di più, a conquistare falli e a fare da sponda. Si rifarà, oggi la manovra non gli sorride.