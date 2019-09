Le pagelle del Perugia - Polveri bagnate in avanti, sicurezza dietro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6 - Sbaglia un'uscita a inizio partita ma poi compie due grandi parate. Inoperoso nella ripresa.

Rosi 6 - Partita sufficiente del capitano. Alterna bene le due fasi di gioco.

Gyomber 6 - Non ha grandi patemi a controllare le sfuriate della Juve Stabia. Solo in un'occasione viene saltato troppo facilmente da Elia.

Sgarbi 6 - Buona partita con poche sbavature. Preciso e puntuale nelle chiusure.

Di Chiara 6 - Spinge quando può e difende con raziocinio. Partita sufficiente.

Falzerano 5.5 - Non trova grandi inserimenti. Un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni.

Balic 6 - Si vede che ha qualità. Deve migliorare la cattiveria, un paio di volte ha perso palloni ingenui. Con Oddo si farà.

Carraro 5 - Tanti errori in costruzione. Oddo lo lascia negli spogliatoi dopo l'intervallo. (dal 46' Nicolussi 6 - Parte bene con un paio di numeri poi si spegne con il passare dei minuti. Esordio comunque sufficiente).

Fernandes 5 - Primi 20 minuti da grande giocatore, poi sparisce senza un motivo preciso. (dal 70' Buonaiuto 6 - Entra con il giusto piglio dando verve all'attacco di Oddo).

Iemmello 5.5 - Un'unica conclusione arrivata peraltro dalla distanza. Oggi poco servito.

Falcinelli 5.5 - Sicuramente era il più atteso ma i compagni non lo aiutano a mettersi in luce. Poche occasioni per far male. (dal 76' Melchiorri s.v.).