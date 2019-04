Le probabili formazioni di Perugia-Lecce, Liverani conta gli assenti

© foto di Andrea Rosito

Sfida dal sapore di Serie A tra Perugia e Lecce, che si affrontano con il sogno della massima serie ancora vivo per entrambe. Per i salentini una vittoria sarebbe essenziale per mantenersi al secondo posto a +1 sul Palermo che, a sua volta, affronta un Padova in grande difficoltà, ed ha ancora una partita in meno rispetto al Lecce. In casa Perugia non si vuole rinunciare alla corsa play-off, che passerà necessariamente per la gara di oggi e per i due successivi delicatissimi scontri diretti con Spezia e Cittadella.

COME ARRIVA IL PERUGIA - In conferenza stampa il tecnico Nesta ha lasciato trasparire l'intenzione di voler provare alternative al modulo consueto per poter avere soluzioni diverse da adottare anche a partita in corso. L'obiettivo è consentire a Verre di svincolarsi dalla marcatura che gli avversari spesso propongono sull'uomo cardine della manovra dei Grifoni. Dalla rifinitura odierna emergeranno ulteriori indicazioni su quali giocatori sono più in forma, tanto che lo stesso Nesta ha parlato di voler dare maggiore spazio, in questo finale di campionato, anche a chi finora è stato meno utilizzato. In difesa ballottaggio tra El Yamiq e Cremonesi, mentre a centrocampo potrebbe essere riconfermato Bianco dopo il buon secondo tempo di Pescara.

COME ARRIVA IL LECCE - Liverani dovrà invece fare i conti con diverse assenze: oltre allo squalificato Lucioni e all'infortunato Bovo, saranno out anche Fiamozzi, Scavone e Cosenza. Ancora alle prese con guai muscolari, non sarà della sfida nemmeno Calderoni. Così come il Perugia, anche in casa Lecce si studiano alternative al modulo consueto: mister Liverani ha infatti parlato in conferenza stampa di prove di difesa a tre, ma sembra improbabile vista l'importanza della sfida. Nei ballottaggi dell'ultimo minuto, Arrigoni e Riccardi potrebbero avere qualche chanche da titolari, mentre in porta ci sarà il ritorno di Vigorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, El Yamiq, Mazzocchi; Dragomir, Bianchi, Kingsley; Verre; Melchiorri, Vido. Allenatore: Nesta.

LECCE (4-3-1-2). Vigorito; Venuti, Meccariello, Marino, Majer; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, La Mantia. Allenatore: Liverani.