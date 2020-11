Livorno, fuga dal club amaranto: via Agazzi, Marsura, Porcino e Murilo

"Fuga da Livorno: via Agazzi, Marsura, Porcino e Murilo". Così stamattina Il Tirreno sullo svincolo chiesto da quattro giocatori della formazione amaranto. "Nella sede della società è arrivata una Pec da parte di quattro giocatori che in sostanza confermano di volersi svincolare visto il mancato pagamento di quanto loro dovuto dopo la messa in mora. I famosi 130mila euro che questa società non è stata in grado di pagare. I nomi sono quelli di Davide Agazzi, Antonio Porcino, Davide Marsura e Murilo".