Ufficiale Mantova, acquistato a titolo definitivo Luca Gemello. Accordo fino al giugno 2028

Mantova 1911 annuncia l’ingaggio a titolo definitivo del portiere Luca Gemello che ha sottoscritto con il club di viale Te un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30.06.2028.

Gemello, classe 2000, è nato in provincia di Cuneo e ha iniziato la sua carriera "tra i grandi" nel Torino Primavera, arrivando ad esordire poi in Serie A (2021/2022) dopo le parentesi in Lega Pro con Fermana e Renate. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia, sempre in Lega Pro, in ben 38 occasioni.

‍