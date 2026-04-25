Perugia, Gemello: "A Forlì non dobbiamo assolutamente giocare per il pareggio"

Il portiere del Perugia Luca Gemello ha parlato del match di domani contro il Forlì: "A Forlì non dobbiamo assolutamente giocare per il pareggio - riportano i colleghi di tag24.it -. Non è una partita scontata, perché chi giocherà nel Forlì vorrà mettersi in mostra. Bisogna cercare di fare la prestazione per portare a casa la vittoria per l’orgoglio personale e della società. Senza fare altri pensieri.

Come andrà affrontato il Forlì? Si è salvato perché gioca un calcio ben definito. Gli piace palleggiare, è stata una bella partita all’andata da parte nostra, credo che bisognerà fare la stessa cosa domani. Ci vorrà la giusta mentalità, perché farà la differenza, senza pensare ai risultati degli altri.

Forse un errore che abbiamo fatto è il pensare che in casa sia più semplice perché siamo il Perugia e c’è la gente ad incitarti e il risultato venga dalla tua parte. Non è stato così in realtà. Col tempo lo abbiamo capito e cioè puntare sulle nostre qualità. Non penso che ci sia differenza per noi calciatori giocare in casa o fuori, anzi, giocare al Curi ti dà una marcia in più, ma non ci siamo riusciti, ed è questo il rammarico che abbiamo tutti noi".