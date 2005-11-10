Mantova, la carica di Trimboli: "Tutte le squadre devono rispettarci"

Simone Trimboli, centrocampista del Mantova, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Palermo. Queste le sue parole riportate da Pianetaserieb.it: "Abbiamo fatto una buona gara per 60', dopo il gol subito potevamo fare di più. Non deve essere un rimpianto, ma dobbiamo lavorare per migliorare anche quello”.

Il Palermo?

“Abbiamo dato da fare al Palermo, squadra forte sia individualmente che nel collettivo. Il campionato è lungo quindi non possiamo farci fermare da questi episodi avversi. Per loro è stato difficile: la loro esultanza per un Palermo che viene a Mantova a vincere è sintomo che ci rispettano, che abbiamo e stiamo dimostrando tanto. Tutte le squadre devono capire che ci devono rispettare".

Qual è l'obiettivo stagionale?

“L'obiettivo è la salvezza, poi vedremo cosa ci dirà il prosieguo della stagione”.