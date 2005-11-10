I talenti della Serie B: i giocatori del Mantova che possono arrivare in Serie A

Non proprio giovanissimi, ma pronti al salto. In casa Mantova, oltre a Vanja Vlahovic, sotto i riflettori ci sono anche Simone Trimboli e Francesco Ruocco. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Simone Trimboli

Nato il:19/04/2002

Luogo di nascita: Lavagna

Ruolo: centrocampista

Partite: 4 (due in campionato, due in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Mantova

Profilo – Cresciuto nella Sampdoria, dove ha collezionato anche 5 presenze in Serie A, si è poi trasferito in Ungheria dove ha vestito la maglia del Ferencvaros prima di tornare in Italia e iniziare un percorso vincente con il Mantova dove ha messo insieme 116 presenze condite da sei reti e 14 assist. In estate il suo nome è stato accostato alle big di Serie B (Palermo su tutti), ma il giocatore – anche per età – sembra essere pronto anche per la categoria superiore potendo occupare diverse posizioni in mezzo al campo ed essendo dotato di buon controllo di palla, velocità e visione di gioco oltre avere buoni tempi di inserimento.

Francesco Ruocco

Nato il: 23/03/2001

Luogo di nascita: Napoli

Ruolo: trequartista

Partite: 7 (cinque di campionato e due in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Mantova

Profilo – Cresciuto nel Brescia si è fatto le ossa fra Giana Erminio e Torres dove è esploso nel 2023/24 segnando 12 reti in 37 gare. Da lì il salto in Serie B per giocare con il Mantova dove, dopo una prima stagione interlocutoria, è cresciuto in maniera esponenziale fino all’avvio di questa stagione dove sono già sei i gol in sette gare. Ruocco è un trequartista centrale che può giocare anche sull’out sinistro o come seconda punta, ambidestro e dotato di ottima tecnica individuale e velocità oltre che di una certa precisione al tiro.

Vanja Vlahovic

Nato il: 23/03/2004

Luogo di nascita: Vrsac

Ruolo: attaccante

Partite: 5 (quattro in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Atalanta

Profilo – Cresciuto nel florido vivaio del Partizan Belgrado, nel 2023 si trasferisce in quello dell’Atalanta dove si conferma centravanti di razza pur dividendosi fra Primavera e Under 23. L’anno della consacrazione è il 2024/25 quando va a segno in 22 occasioni in 36 presenze. Il primo approccio con la Serie B non è però dei migliori: allo Spezia fatica in una stagione complicata, ma in estate il Mantova ci crede. Qui ritrova quel Modesto che l’aveva allenato già in nerazzurro e che ne conosce le qualità. Il serbo è un centravanti classico, un uomo da area di rigore capace di giocare negli spazi stretti e attaccare la profondità per presentarsi al tiro.