Mantova, la carica di Trimboli: "Chiudiamo bene l'anno, poi divertiamoci nel girone di ritorno"

Simone Trimboli, centrocampista del Mantova, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un incontro con i tifosi ai mercatini di Natale. Queste le sue parole raccolte da Tifomantova.it:

"C’è tantissima gente. Si respira aria di Natale, sono contento che questo mercatino stia funzionando. È bello l’affetto dei tifosi ed è bello vedere tanti bambini. Campionato? Dobbiamo essere bravi a continuare di questo passo. Per far sì che questo entusiasmo ci porti lontano.

È stato un anno positivo. Però siamo ancora a novembre e c’è ancora un mese per chiuderlo. Il nostro obiettivo è farlo sulla falsariga di quello che è stato. E noi vogliamo farglielo, questo regalo. Arrivare al giro di boa facendo più punti possibile, per poi divertirci nel girone di ritorno".