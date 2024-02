Ufficiale Modena, arriva il rinnovo di Abiuso. Accordo prolungato fino al 2026

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Modena comunica il rinnovo del contratto di Fabio Abiuso, che vestirà la maglia dei canarini fino al giugno 2026. "La storia continua - attacca il comunicato della società emiliana - . Nel 2018 il primo capitolo in maglia gialloblù, adesso quello della firma sino 30 giugno 2026. Il Modena F.C. comunica di aver completato tutto l’iter burocratico per il rinnovo di Fabio Abiuso.

Il percorso. Sassolese, classe 2003, entra nel Modena nel 2018, dalla porta degli Allievi Nazionali: la prima stagione mette a referto 14 gol, la seconda (interrotta a causa della pandemia di Covid) arriva a 6. L’11 novembre del 2020 arriva l’indimenticabile esordio in Serie C con la maglia gialloblù, quindi a gennaio è trasferito in prestito all’Inter. A Milano resta una stagione e mezza. Raccoglie, tra Under 18 e Under 19, un totale di 57 presenze, con 15 reti e 8 assist e anche diversi allenamenti con Simone Inzaghi ad Appiano Gentile.

Il salto. Rientrato al Modena, dopo qualche allenamento estivo con la prima squadra è trasferito, sempre e solo in prestito, per la prima vera stagione fra i grandi, alla Pergolettese: il suo bilancio finale è di 7 gol e 1 assist in 31 presenze. Ancora un rientro alla casa madre e stavolta la conferma nel gruppo a disposizione di Paolo Bianco. Già alla seconda giornata, all’esordio in Serie B, Abiuso decide: gol vincente a Cosenza, nei minuti di recupero. Cresce anche fisicamente e chiude il girone d’andata con 7 presenze, per ritornare protagonista in questo avvio di 2024: 2 su 4 da titolare, è andato a segno a Palermo e nel derby con il Parma e ha conquistato un calcio di rigore sabato a Genova contro la Sampdoria".