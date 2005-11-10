Ufficiale Modena, sei giocatori concluderanno la loro esperienza in gialloblù: la nota del club

Sei giocatori del Modena saluteranno a fine mese. Il club emiliano infatti ha annunciato con un comunicato diramato sui canali ufficiali la fine del rapporto il 30 giugno con Fabrizio Bagheria, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Grégoire Defrel, Ettore Gliozzi e Luca Strizzolo. Questo il comunicato: "Il Modena FC comunica che, con la scadenza dei rispettivi contratti fissata al 30 giugno 2026, si conclude il percorso in gialloblù di Fabrizio Bagheria, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Grégoire Defrel, Ettore Gliozzi e Luca Strizzolo. A tutti loro vanno il ringraziamento del club e i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere.

Contestualmente, la società rende noto che nel corso della stagione si erano verificate le condizioni per il riscatto di Alessandro Sersanti, diventato quindi un calciatore del Modena FC a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno 2028 e opzione per un’ulteriore stagione.

Il club di Viale Monte Kosica ringrazia inoltre i calciatori che, dopo aver indossato la maglia canarina a titolo temporaneo nella scorsa stagione, faranno rientro nelle rispettive società di appartenenza: Giuseppe Ambrosino, Alessandro Dellavalle, Manuel De Luca, Niklas Pyyhtiä e Luca Zanimacchia. Un ringraziamento speciale anche a Yanis Massolin, approdato in gialloblù la scorsa estate e ceduto all’Inter nel corso del mercato invernale, che ha concluso la stagione a Modena in prestito".