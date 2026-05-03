TMW Modesto ancora arbitro della promozione. Tra Serie C e B, il curioso caso del tecnico del Mantova

Una salvezza che non sembrava così scontata, ma una salvezza che è arrivata, e adesso - in un'annata appunto complicata - il Mantova può addirittura guardare ai playoff, da centrare eventualmente negli ultimi 90' della stagione, che si giocheranno venerdì 8 maggio, con la Serie B in campo alle ore 20:30 (contemporaneità di orario tra i dieci match in programma). Il lavoro fatto dal tecnico Francesco Modesto ha portato i suoi frutti, e i tre punti conquistati venerdì sono stati la ciliegina sulla torta.

Anche perché sono arrivati contro il Monza, che si presentava al 'Martelli' da secondo in classifica e con la possibilità concreta di centrare la promozione in Serie A. Ma la gara ha parlato di un 3-2 in favore dei virgiliani, con il Monza che si lecca quindi le ferite, non solo per il ko, ma perché è scivolato al terzo posto della graduatoria e ha messo tutto nelle mani del Frosinone, vittorioso a Castellammare di Stabia e ora secondo: con un pari al prossimo turno - fatalità, contro il Mantova! - i ciociari festeggeranno quindi la Serie A. Harakiri brianzolo? Più o meno. Ma il dato curioso riguarda...il prima citato Modesto, che anche lo scorso anno, quando allenava l'Atalanta U23 in Serie C fu quasi arbitro della promozione nel Girone A della categoria.

Ma cosa è accaduto? Semplice. Il testa a testa era tra Padova e Vicenza, e quando mancavano cinque giornate al termine della stagione, ecco il mezzo disastro padovano: a Caravaggio i veneti vengono fermati dai baby nerazzurri, e vedono il sorpasso in classifica del Vicenza, che vince contro la Pro Vercelli. Lane a +1 dai biancoscudati, che però non mollano e due turni dopo ritrovano il primato, centrando poi la promozione in Serie B.

Una sorta di copione di quando accaduto questo anno, anche se ovviamente essere a una sola giornata dal termine cambia tutte le carte in tavola, e aumenta le pressioni, per chiunque. Monza e Frosinone. Che chissà, magari, proprio venerdì, ripenseranno, in un modo o nell'altro, a questo piccolo aneddoto...