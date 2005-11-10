Ufficiale Juventus, risoluzione consensuale con Francois Modesto: il comunicato del club

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Francois Modesto ha risolto il suo contratto con la Juventus e non è più il direttore tecnico bianconero. Ad annunciarlo è stata la società torinese con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato della Juventus.

"Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale".