Ufficiale Monza, rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027 per Keita Balde

AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Keita Balde fino al 30 giugno 2027.

Arrivato in Brianza lo scorso febbraio, l’attaccante ha collezionato 11 presenze e 2 reti in biancorosso, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità dentro e fuori dal campo.

Balde (30) nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Mosca, Espanyol e Sivasspor. Nel suo palmares anche una Supercoppa italiana con la maglia biancoceleste per la stagione 2017/2018