Monza, Sampirisi: "Dare seguito alla vittoria contro il Cittadella". I convocati per il Frosinone

Impegno casalingo per il Monza, che domani riceverà la visita del Frosinone nel 7^ turno del campionato di B.

Della partita, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il difensore Mario Sampirisi: "Abbiamo portato a casa una preziosa vittoria col Cittadella, ma domani affronteremo un'altra squadra forte, difficile da affrontare ma noi ce l'andremo a giocare con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. La nostra forza è il gruppo, abbiamo valori dentro e fuori dal campo, e con questa base si può costruire un bel campionato, un campionato a vincere: la B è difficile, non è mai scontato vincere, noi per ora abbiamo raccolto meno di quanto meritato, ed è anche per questo che dobbiamo sempre stare concentrati e sul pezzo".

Di seguito l'elenco dei convocati: non figurano il portiere Di Gregorio a causa di un'infiammazione alla spalla, il difensore Bettella per il ripresentarsi di un precedente problema fisico e il centrocampista Barillà a seguito di una contusione al ginocchio). Disponibili, invece, Carlos Augusto e Marin.

Ecco i 23

PORTIERI: Lamanna, Sommariva

DIFENSORI: Bellusci, Carlos Augusto, Donati, Lepore, Paletta, Pirola, Sampirisi, Scaglia

CENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Colpani, D'Errico, Fossati, Frattesi, Machin, Rigoni

ATTACCANTI: Boateng, Gytkjaer, Maric, Marin, Mota Carvalho.