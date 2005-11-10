Padova, si ferma Lasagna. Ma si punta ad aver di nuovo Caprari per il turno infrasettimanale

Piove un po' sul bagnato in casa Padova, perché - nel momento più delicato di questo avvio di stagione - il club non dovrà solo fare a meno di Gianluca Caprari, ma anche di Kevin Lasagna, infortunatosi nella sfida contro la Virtus Entella: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, ma per il momento non sono stati determinati i tempi di recupero, che saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico. Si punta invece ad avere disponibile per il turno infrasettimanale Caprari.

Di seguito, la nota del club:

"Il Calcio Padova comunica che l’attaccante Kevin Lasagna, uscito anzitempo nel corso della gara Padova-Virtus Entella, si è sottoposto in data odierna ad accertamenti clinico-strumentali presso il Poliambulatorio Arcella, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore sarà costantemente monitorato dallo staff medico, i tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.

L’attaccante Gianluca Caprari, a seguito di un colpo subito durante la gara Padova-Carrarese, ha riportato un trauma contusivo al perone del piede destro, nella stessa sede di una pregressa frattura. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico nel corso della settimana, con l’obiettivo di renderlo disponibile per la gara Padova-Südtirol di martedì 27 ottobre".