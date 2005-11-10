Il Padova potrebbe decidere di reintegrare in lista, almeno fino a gennaio, uno dei giocatori- Antonio Barreca e Cristian Buonaiuto - che in estate erano rimasti fuori dai giochi e che attualmente sono ancora sotto contratto con i biancoscudati: a fargli posto sarebbe quel Kevin Lasagna fermato da un problema muscolare al bicipite femorale che dovrebbe tenerlo fuori fino all’inizio del nuovo anno.

Barreca potrebbe essere reintegrato in rosa

Il nome, come rivela Padovasport.tv, è quello dell’esterno mancino Barreca che potrebbe dare così respiro a quel Matteo Cocchi che finora è stato il solo a presidiare quella corsia. Con un vero tour de force in arrivo – otto gare in 38 giorni prima della pausa invernale e il mercato – il club deve capire se questo eventuale reintegro possa essere una soluzione per evitare di lasciare scoperta il lato sinistro della difesa a quattro utilizzata in alcune delle ultime uscite. Al momento però dalla società non filtrano conferme su questa ipotesi.

Zanimacchia verso il ritorno in campo

Inoltre dalla partita di Arezzo nel fine settimana dovrebbe tornare a disposizione quel Luca Zanimacchia che si era infortunato al piede alla prima uscita di campionato e non è praticamente stato mai a disposizione di mister Calabro. Pur essendo più a suo agio a destra, l’esterno in passato ha dimostrato di cavarsela anche sulla corsia opposta, ma solo agendo da centrocampo in su. Molto dunque potrebbe dipendere dal modulo che vorrà utilizzare in questo periodo il tecnico biancoscudato.