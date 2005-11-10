La notizia era già nell'aria da un po', e trova ora conferma diretta da parte del Padova: Antonio Barreca torna a far parte della rosa biancoscudata, dopo una prima parte di annata ai margini della stessa. Il terzino prende il posto in lista di Kevin Lasagna, che - dopo l'infortunio - non sarà disponibile prima di gennaio.

Di seguito, il comunicato:

"Il Calcio Padova comunica che il calciatore Antonio Barreca è stato inserito nella lista dei tesserati per il campionato di Serie Bkt stagione 2026/27, prendendo il posto del lungodegente Kevin Lasagna. L’attaccante classe 1992, che prosegue il percorso di recupero, tornerà regolarmente a disposizione a gennaio 2027.

Barreca, classe 1995, è arrivato al club nell’estate 2025 e ha collezionato finora 24 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia. Da oggi torna pienamente a disposizione di mister Antonio Calabro e vestirà la maglia numero 3".