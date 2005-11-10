Palermo, senti Vieri: "Inzaghi è un fenomeno, ho visto con quanta concentrazione sta in campo"

Un Palermo lanciato verso la promozione in Serie A, anche se adesso è presto per fare pronostici considerando che il campionato di Serie B ha mandato in archivio solo sette giornate, e un Filippo Inzaghi che "ha ricevuto la benedizione" di Christian Vieri, che ha parlato al podcast Voci di Calcio, elogiando la carriera dell'amico ed ex compagno di squadra

"Chi tra i miei ex compagni sta facendo proprio un bel lavoro da allenatore? Pippo Inzaghi - dice Vieri -. È innamorato di questo mestiere. Io l'ho visto a Perth, ero li con l'Inter questa estate e lui col Palermo, ci siamo visti la sera e ho parlato anche con i suoi collaboratori, ridevamo e scherzavamo, raccontavo di quando eravamo giovani e single, abbiamo fatto un'ora di show a ridere, poi il giorno dopo l'ho visto al campo concentrato: gli piace fare l'allenatore e va in qualsiasi categoria. È stato in C, in A, in B...gli piace fare questo mestiere.

E conclude con parole di stima: "A lui dico 'Bravo Pippo, complimenti, sei un fenomeno'. Poi, può piacere o non piacere, a me questo non interessa. Ma dico anche che una persona che nella vita fa quello che vuole è fortunato".