Palermo, tegola Bani: il capitano dovrà operarsi dopo l'infortunio contro il Mantova

La preziosa vittoria conquistata sul campo del Mantova lascia in eredità una brutta notizia per il Palermo. Come riporta PalermoToday, Mattia Bani dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato nel corso della sfida del Martelli.

Il difensore e capitano rosanero ha riportato la frattura di un dito della mano destra intorno alla mezz'ora del match. Nonostante il dolore, l'ex Genoa ha stretto i denti, rimanendo in campo fino al termine della gara e contribuendo al successo della squadra di Filippo Inzaghi. L'operazione è in programma nella giornata di oggi; i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi, ma saranno determinanti le valutazioni dello staff medico sulla possibilità di giocare senza correre rischi.

Al momento resta in forte dubbio la presenza di Bani per la sfida contro la Carrarese e per il successivo turno infrasettimanale sul campo del Pisa. L'obiettivo del centrale è ridurre al minimo i tempi di stop e tornare a disposizione il prima possibile, ma il Palermo potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei suoi punti di riferimento difensivi nelle prossime uscite.