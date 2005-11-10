Palermo, tegola Bani e Pierozzi: lesione per il capitano, l'esterno si opera
Daniel Uccellieri
Il Palermo è tornato ad allenarsi a Torretta in vista della prossima trasferta contro l'Ascoli. Dalla seduta odierna arrivano però aggiornamenti poco incoraggianti sulle condizioni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi.
Palermo, doppia tegola per Inzaghi: Bani ko, Pierozzi si opera
È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro l’Ascoli.
I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e una partita. A seguire, i calciatori impegnati nel match contro il Vicenza hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato corse a small sided games.
Mattia Bani ha effettuato indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore sinistro. Il calciatore si sottoporrà a trattamenti specialistici durante il percorso riabilitativo.
Niccolò Pierozzi sarà sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla sinistra. L’operazione, prevista nei prossimi giorni, sarà effettuata sotto la supervisione dello staff medico rosanero.