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Palermo, tegola Bani e Pierozzi: lesione per il capitano, l'esterno si opera

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:48Serie B
03.11.2026 19:48Serie B
Fonti preferite
Lesione all'arto inferiore sinistro per Bani, intervento alla spalla per Pierozzi. Il Palermo riprende gli allenamenti in vista dell'Ascoli.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Il Palermo è tornato ad allenarsi a Torretta in vista della prossima trasferta contro l'Ascoli. Dalla seduta odierna arrivano però aggiornamenti poco incoraggianti sulle condizioni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi.

Palermo, doppia tegola per Inzaghi: Bani ko, Pierozzi si opera

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro l’Ascoli.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e una partita. A seguire, i calciatori impegnati nel match contro il Vicenza hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato corse a small sided games.

Mattia Bani ha effettuato indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore sinistro. Il calciatore si sottoporrà a trattamenti specialistici durante il percorso riabilitativo.

Niccolò Pierozzi sarà sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lussazione della spalla sinistra. L’operazione, prevista nei prossimi giorni, sarà effettuata sotto la supervisione dello staff medico rosanero.

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