Palermo, report medico: riduzione della frattura del metacarpo per Mattia Bani
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Luca Bargellini
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Oggi alle 19:04Serie B
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20.10.2026 19:04Serie B
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© foto di Federico Serra
Attraverso i canali ufficiali del Palermo arriva il report medico del club rosanero in merito all'infortunio rimediato da Mattia Bani nel successo dello scorso weekend in casa del Mantova.
"Mattia Bani è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura del secondo metacarpo della mano destra - si legge -. Il calciatore riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani indossando un tutore protettivo".
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