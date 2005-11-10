Gli infortuni complicano i piani del Palermo: Inzaghi scopre la coperta corta in difesa

Il Palermo in vista delle prossime uscite di campionato dovrà fare i conti con un’emergenza difensiva che costringerà il tecnico Filippo Inzaghi a rotazioni ridotte e a possibili adattamenti di altri giocatori specialmente per quanto riguarda la fascia destra.

Bani e Pierozzi out fino al 2027

Gli ultimi due infortunati sono il terzino destro Niccolò Pierozzi, che dovrà operarsi a seguito della lussazione della spalla sinistra, e il centrale Mattia Bani che invece dovrà sottoporsi a un intervento per una lesione all’arto inferiore sinistro. Per entrambi lo stop si prospetta attorno ai due mesi con il rientro che avverrà solo nel nuovo anno. Infortuni che vanno a sommarsi a quello di Federico Barba che in questa stagione è sceso in campo solo in un’occasione (a metà settembre) e ha saltato le ultime cinque gare per problemi fisici.

Le possibili soluzioni

La situazione più complicata è quella relativa alla fascia destra dove a disposizione di Inzaghi resta il solo Tommaso Cassandro che in questi due mesi sarà il padrone assoluto della corsia. Le alternative infatti in rosa non ci sono, se non adattando giocatori che normalmente rivestono altri ruoli come potrebbero essere Patryk Peda, che però contenderà a Magnani il ruolo di centrale di destra al fianco di Ceccaroni, o addirittura l’esterno offensivo Emmanuel Gyasi. Al centro invece saranno in tre a giocarsi due maglie in attesa del rientro di Barba. Una coperta corta che dovrà essere gestita al meglio sia dal tecnico sia dai giocatori che ora diventano tutti indispensabili nello scacchiere rosanero.