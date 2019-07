© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell’attaccante Cristian Bunino sarà lontano dal Pescara dove rischia di non trovare spazio visto l’affollamento in avanti nella squadra di Zauri. Sul giocatore, che prolungherà il proprio contratto fino al 2023, si stanno muovendo diversi club sopratutto di Serie C. In pole, come rivela Pescarasport24.it, c’è la Triestina con Piacenza e Catanzaro appena dietro.