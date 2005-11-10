Pisa, Bianco: "Hellas pericoloso in casa, anche se non sta vivendo il suo momento migliore"

"Per prima cosa voglio ringraziare la famiglia Corrado per quello che hanno fatto per me e soprattutto per il popolo pisano, se tutti oggi vogliono venire a lavorare qui è perché è stato creato qualcosa che sta ancora crescendo. Ecco perché poi il proprietario ha scelto una figura come Comolli. A ogni modo, ripeto che si devono ringraziare i Corrado, siamo tutti fortunati a fare parte di una società così, se ne vedono poche nel panorama calcistico italiano": esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa il match contro l'Hellas Verona, il tecnico del Pisa Paolo Bianco.

Si passa poi al campo: "Andiamo incontro a un trittico di partite di livello, ma ora penso solo alla sfida di Verona, dove affronteremo una squadra forte, ben allenata con giocatori di altissimo livello, non si può fare l'errore di andare troppo oltre. L'Hellas non sta forse attraversando il proprio periodo migliore, ma davanti al loro pubblico sono pericolosi, dovremmo fare in modo che la sfida non sia difficilissima. Mi dispiace non avere a seguito i nostri tifosi, ma capisco le loro motivazioni ed è giusto portino avanti i loro ideali, anche se per noi la gente è molto importante e li vorrei sempre a fianco".

Parlando invece della squadra: "Faccio sempre scelte tecniche in base a chi vedo meglio, alle volte non far giocare un calciatore serve per farlo crescere, ma ho la fortuna di avere un organico davvero completo. Che mi consentirà anche di cambiare qualcosa in vista delle tre gare. Mi chiedete spesso di Marras, Moreo, Angori... sono tutti bravissimi".

Conclude: "Vincere e avere ambizione sono due cose diverse, è l'ambizione che ti porta poi a vincere. Io sono contento e sono felice di essere venuto a Pisa perché qui ho trovato persone ambiziose. Chiaramente per vincere si devono creare tante cose, può essere dunque che si vinca anche tra due o tre anni, ma la cosa fondamentale è che ci sia appunto ambizione".