Doppia tegola in casa Pisa: Bozhinov e Petagna si fermano. Con l'Arezzo non ci saranno
Tommaso Maschio
Il tecnico del Pisa Paolo Bianco in vista della derby contro l’Arezzo di domenica dovrà fare i conti con due assenze che colpiranno il reparto difensivo e quello offensivo. Come riferisce infatti Sestaporta.net per la sfida dovrà infatti far a meno del difensore Rosen Bozhinov e del centravanti Andrea Petagna.
Le condizioni di due giocatori. Preoccupa Petagna
Il primo non desta particolari preoccupazioni in ottica futura visto che il centrale dovrebbe restare fermo solo per una decina di giorni a causa di una botta al ginocchio che però pare di lieve entità stando a quanto filtra. Più grave invece il problema dell’attaccante che aveva avvertito un fastidio al flessore durante la sfida al Modena. Per lui si prospettano due o tre settimane di stop.
Due assenze che complicano i piani del tecnico Bianco in un periodo molto intenso della stagione con tanti impegni ravvicinati nell’ultimo mese che chiuderà il 2026, soprattutto in attacco dove l’assenza di Petagna costringerà Pittarello agli straordinari a meno che l’allenatore nerazzurro non decida di schierare Moreo come prima punta vista anche l’abbondanza di giocatori sulla trequarti.