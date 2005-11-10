Il Pisa cerca continuità dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due gare contro Empoli e Modena. Domenica, nella 14ª giornata di Serie B, i nerazzurri saranno impegnati sul campo dell'Arezzo, avversario reduce dal cambio in panchina dopo l'esonero di Cristian Bucchi e la nomina di Fabio Caserta. Alla vigilia della sfida, il tecnico nerazzurro Paolo Bianco ha fatto il punto della situazuione nella consueta conferenza stampa. Queste le sue parole:

Che partita si aspetta contro l'Arezzo, anche alla luce del recente cambio di allenatore?

"Mi aspetto ad Arezzo che diamo continuità alla prestazione di Modena. Sia a Empoli che con il Modena abbiamo raccolto quattro punti, potevano essere sei. Abbiamo fatto due ottime prestazioni contro l'ultima e contro la squadra che, a detta dei risultati e di tanti addetti ai lavori, è la più in forma del campionato. In tutta la partita non abbiamo mai dato la sensazione di essere fuori dal match. Poi naturalmente non l'abbiamo vinta per motivi che ben sappiamo. Per quanto riguarda il cambio dell'allenatore dell'Arezzo, arriva un tecnico che conosco molto bene perché è stato un mio ex compagno di squadra in due squadre. È un ragazzo che stimo tantissimo. Fabio Caserta è un allenatore camaleontico, nel senso che in ogni situazione cambia sistema in base alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione. Dovremo essere molto bravi a capire velocemente che partita sarà. Anche per me, per il mio staff e per i nostri analisti sarà uno stimolo, perché dovremo sopperire al fatto di non avere informazioni tattiche precise prima di giocare".

Il rendimento casalingo è diverso rispetto a quello in trasferta, soprattutto per quanto riguarda i gol subiti. Come spiega questa differenza?

"È un dato che pesa sulla classifica, perché penso che in almeno due gare, ma anche nell'ultima, avessimo la possibilità, per quello che abbiamo dimostrato, di portare a casa la posta in palio piena. Con quattro punti in più saremmo in una situazione di classifica diversa. I punti che ci mancano sono quelli che abbiamo lasciato per strada in casa, perché fuori casa il nostro cammino è quello di una squadra solida, importante. In casa abbiamo toppato più di qualche volta, a partire dalla prima di campionato, nella quale secondo me non meritavamo la sconfitta. Poi c'è stata la partita balorda contro l'Entella e questi tre pareggi di cui parlavo".

Domani i tifosi potranno assistere all'allenamento. Quanto è importante la loro vicinanza? E il 4-4-2 o 4-4-1-1 può essere il sistema da cui ripartire?

"Per quanto riguarda i tifosi, domani al campo io, se potessi, li farei venire sempre, tutti i giorni. Naturalmente per tanti motivi non è fattibile. La loro vicinanza prima della trasferta di Empoli, fuori dai cancelli del centro sportivo, è stata qualcosa che mi ha emozionato. Domani sarà ancora più bello perché assisteranno al nostro allenamento di rifinitura. È una cosa che secondo me bisognerebbe fare più spesso. Per quanto riguarda il sistema di gioco, dipende dai momenti. Avevamo preso una strada, poi personalmente pensavo non fosse quella giusta, l'abbiamo cambiata e poi abbiamo ricambiato. Più che altro perché abbiamo tanti giocatori di qualità in attacco e mi piace farne giocare quanti più possibili. È normale, però, che gli stessi giocatori offensivi debbano aiutarci nella fase di non possesso. Se riescono a sacrificarsi quando la palla è in possesso degli avversari, allora si può fare qualsiasi cosa. Sono proprio loro a determinare un po' il sistema: io farei giocare sempre quanti più giocatori di qualità offensivi possibili, perché si divertono di più a giocare insieme. Quando la palla ce l'hanno gli avversari, però, dobbiamo essere bravi a mantenere l'equilibrio".

Il Pisa ha subito diversi gol, spesso anche dopo essere passato in vantaggio. Come si può migliorare nella gestione delle partite?

"Abbiamo subito tanti gol, ma il calcio sta andando in una direzione diversa. La gente vuole assistere a partite diverse rispetto a qualche anno fa, quando si giocavano troppe partite statiche. Con il tempo effettivo si gioca di più e questo permette, di conseguenza, anche di subire più gol. Se andiamo a vedere tutte le partite di coppa e i campionati professionistici europei, si segna di più e, di conseguenza, si subiscono più gol. Naturalmente a me non fa piacere subirne tanti, però più o meno tutte le squadre subiscono più reti rispetto agli altri anni".

Si aspetta nuove rotazioni nella formazione titolare in vista dell'Arezzo?

"Vediamo, perché siamo ancora a 48 ore dalla gara. Abbiamo tutto il tempo per valutare meglio. Le 48 ore sono il momento peggiore per scegliere una formazione, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni post partita".

Quanto è importante Stefano Moreo nello sviluppo della manovra offensiva? Ci sono altri giocatori che possono ricoprire quel ruolo?

"Stefano ha caratteristiche diverse da tutti gli altri giocatori che avete nominato, perché ha struttura e qualità. Ha sbagliato un po' troppo tecnicamente rispetto alle sue qualità, ma è l'unico che può fare tutto: se la palla è più alta riesce a fare la sponda di testa, se gli è addosso riesce a proteggerla e, se riesce a pulirla, può giocare nella maniera giusta. Stefano è un giocatore con caratteristiche uniche. Naturalmente può giocarci anche qualcun altro, ma cambiano le caratteristiche e quindi cambierebbe anche lo sviluppo di quella situazione".

Contro il Modena si è parlato anche del contributo di Marras. È stata la sua migliore prestazione?

"Su Marras penso una cosa: determina. È il calciatore che, quando entra e gioca dall'inizio, calcia più di tutti. Ha già fatto cinque gol giocando meno degli altri. È un giocatore determinante sotto l'aspetto dei tiri, degli assist e dei gol e lo dimostra il suo score fino a questo momento. Anche l'altro giorno ha fatto un lavoro importante: nel primo tempo ha quasi difeso da mezzala. Quello che ha fatto lui e quello che fa Moreo sono esempi del sacrificio che chiedo ai nostri giocatori offensivi. Moreo, quando è in campo, a volte può essere meno pulito e meno lucido, ma anche perché svolge un lavoro difensivo che fanno pochi centrocampisti in generale".

Contro il Modena ci sono stati alcuni interventi che avrebbero potuto portare a espulsioni. Serve maggiore attenzione sotto questo aspetto?

"Sono d'accordo. Abbiamo rischiato sia su un intervento di Loyola che su quello di Medina. Il campo non aiuta, ma oggi è molto complicato giocare a calcio perché, in base a come metti il piede e tocchi la caviglia o la gamba dell'avversario, rischi un cartellino rosso. In quei due casi abbiamo rischiato tanto e sarebbe stato complicato portare a termine la gara. Dobbiamo essere consapevoli di queste situazioni e gestirle meglio. Il Modena ha costruito una squadra molto intelligente. Conosco i dirigenti e so come lavorano. Hanno fatto una squadra sulla quale puntano, anche se magari non lo dicono apertamente, e sono consapevoli delle proprie qualità. Noi dobbiamo raggiungere quella stessa consapevolezza, che ci permetta di stare nella partita come abbiamo fatto contro il Modena e contro le squadre più forti, almeno sulla carta, di questo campionato".

Dopo l'errore di Isaac sul gol del Modena, teme che il giocatore possa perdere fiducia nelle proprie qualità?

"Quella non è una situazione che riguarda un principio di gioco: era una punizione sotto la panchina e, se la squadra sale, devono salire tutti. Non è un'accusa a Isaac, naturalmente. Ha fatto una scelta sbagliata, lui è il primo che lo sa, il primo che non ci ha dormito e il primo che sta male. Io non chiedo alla squadra di salire e a Isaac di giocare la palla da solo. È una situazione nella quale ha preso una decisione individuale, ma è un'esperienza che ha vissuto e che non ripeterà. I più giovani possono imparare e diventare più forti anche sbagliando. Ci sono momenti della gara nei quali, anche se l'allenatore chiede di fare qualcosa, poi è il giocatore a dover scegliere. Eravamo in vantaggio, c'era il blackout, pioveva fortissimo e lui ha fatto una scelta. A vent'anni bisogna accettarlo e aiutarlo a superarlo".

Come valuta la situazione a centrocampo, con Correia che sembra avere diversi compagni di reparto alternati al suo fianco?

"Non credo sia colpa loro, è più colpa mia. Allenandoli tutti i giorni e avendone tanti in quel ruolo, scelgo di partita in partita quelli che, dal mio punto di vista, mi danno più garanzie. Leone è partito benissimo, poi ha avuto un momento in cui stava meno bene, ma adesso è di nuovo in ottima condizione, così come Piccinini ed Esteves. Siamo in tanti e devo fare delle scelte. Giocando con il doppio centrocampista, Correia sta giocando sempre e il suo compagno viene scelto in base al momento e a quello che vedo durante gli allenamenti. Parto sempre dal presupposto che posso anche sbagliare".

Infine, come stanno i difensori in vista della partita con l'Arezzo?

"Anche in difesa ho diverse soluzioni e sfrutto i momenti dei singoli. In questo momento c'è chi sta dimostrando maggiore continuità di prestazioni. Caracciolo ha fatto due ottime partite: una giocando tutta la gara contro l'Empoli e un'altra entrando a freddo dopo venti minuti contro il Modena. Non era scontato e non era facile. Di partita in partita, anche in base agli avversari, scelgo la soluzione che ritengo migliore".