Pisa, Loyola: "Sono tornato dalla Nazionale con molta voglia di giocare e di vincere"

Successo importante per il Pisa che si impone contro la Cremonese e compie un salto importante in classifica. Al termine del match, il centrocampista nerazzurro Felipe Loyola ha commentato: "Siamo partiti molto bene, abbiamo subito il pareggio - evidenzia Pisanews.net - ma nella ripresa abbiamo ripreso il gioco in mano e siamo risuciti a fare due gol. Sono molto felice per questo successo.

Non è facile giocare poco, però io mi alleno ogni giorno per fare sempre meglio e aiutare il più possibile il gruppo squadra. Andare con la mia nazionale mi ha fatto molto bene per acquisire fiducia in campo. Con il Cile mi sento un leader, sono tornato con molta voglia di giocare e di vincere".