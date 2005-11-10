Pisa, Loyola in dubbio per il Vicenza. Rientrerà tardi dagli impegni con il Cile

Il tecnico del Pisa Paolo Bianco potrebbe essere costretto a rinunciare al centrocampista Felipe Loyola per la sfida contro il Vicenza che segnerà il ritorno in campo dopo la maxi pausa per gli impegni delle nazionali.

Loyola rientrerà tardi dal Sud America

E proprio gli impegni con la Nazionale sono alla base di questo possibile forfait. Il classe 2000 infatti sarà impegnato questa notte (4:30 del mattino in Italia) nella sfida amichevole fra il suo Cile e il Messico e per questo rientrerà a Pisa solo a ridosso della sfida contro i veneti, motivo per cui l’allenatore nerazzurro potrebbe decidere, giocoforza, di non convocarlo e aspettare la sfida successiva, in programma il 17 ottobre contro la Cremonese, per averlo pienamente a disposizione e non rischiarlo fin da subito dopo un viaggio intercontinentale che lascerà comunque qualche scoria.