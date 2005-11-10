Dopo le due amichevoli disputate con la maglia del Cile contro la Colombia, in cui ha giocato da titolare restando in campo per 180' complessivi, il centrocampista Felipe Loyola nella giornata di oggi riprenderà ad allenarsi con i compagno agli ordini del tecnico Paolo Bianco che dovrà valutarne le condizioni in vista del derby contro l'Empoli.

Loyola potrebbe partire dalla panchina

A due giorni dalla sfida contro gli azzurri toscani dunque il tecnico nerazzurro ha da risolvere il rebus in mezzo al campo. Il cileno infatti era partito da titolare contro il SudTirol al fianco di Correia per poi lasciare il posto a Piccinini, ma questa volta potrebbe accomodarsi in panchina visto che Bianco in questa sosta ha preparato la partita con i due sopraccitati e Leone: potrebbero dunque essere questi tre a giocarsi le due maglie in mezzo al campo nel 3-4-2-1. Se però Loyola avrà recuperato dal viaggio e dagli impegni con il Cile non è detto che Bianco non possa schierarlo nuovamente da titolare.