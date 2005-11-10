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Il Pisa scioglie tutte le riserve: Bianco è il nuovo allenatore della formazione nerazzurra

Il Pisa scioglie tutte le riserve: Bianco è il nuovo allenatore della formazione nerazzurra TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 11:50Serie B

Della notizia ne avevamo parlato già nelle scorse settimane, ora arriva l'ufficialità: salutato il Monza, Paolo Bianco è diventato il nuovo allenatore del Pisa, che lo ha appena annunciato come neo tecnico.
Di seguito, la nota:

"Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Paolo Bianco è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

La sua carriera da allenatore inizia subito dopo il ritiro dall’attività di calciatore, culminata a Sassuolo con la prima storica promozione in serie A degli emiliani.

Dopo un breve periodo nel settore giovanile neroverde Paolo Bianco si fa subito notare in Serie C sulle panchine di Siracusa e Sicula Leonzio. Nel 2019 torna al Sassuolo entrando a far parte dello staff di Roberto De Zerbi che poi decide di seguire allo Shakhtar Donetsk. Nella stagione 2022-23 il passaggio alla Juventus nello staff di Massimiliano Allegri, esperienza che precede di un anno il suo ritorno in panchina come Allenatore in 1 alla guida del Modena in Serie B. Nel febbraio 2025 l’approdo al Frosinone dove contribuisce ad una non facile salvezza in Cadetteria e quindi l’anno successivo il passaggio al Monza, squadra con cui conquista la promozione in Serie A.

Adesso per lui l’avventura in Nerazzurro. In bocca al lupo e benvenuto sotto la Torre".

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