Pordenone, Pasa: "A Cittadella gli anni più belli. Ma una volta in campo sarà battaglia vera"

Intervistato da Il Mattino di Padova il centrocampista Simone Pasa ha parlato della sfida fra il suo Pordenone e il Cittadella, squadra in cui ha militato dal 20016 al 2019: “Devo molto a quel club, lì ho passato gli anni più belli della mia carriera, non solo per i risultati, ma anche per il clima che si respirava tutti i giorni. Nonostante la delusione per la mancata promozione in A, penso che abbiamo regalato emozioni forti non solo ai nostri tifosi e a chi ama questo sport. - continua Pasa parlando della sfida di domani – Per me sarà una giornata speciale, non vedo l’ora di rivedere i miei ex compagni e lo staff, ma sul campo sarà battaglia vera. Si sfideranno due squadre che lottano e non mollano nulla, spinte dalla forza del gruppo e dalla fame di vittoria”.