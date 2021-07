ufficiale Pordenone, Pasa rinnovo: nuovo accordo con scadenza al 2023

Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Pordenone annuncia il rinnovo biennale del centrocampista Simone Pasa:

"Il Pordenone Calcio comunica di aver rinnovato di due stagioni il contratto del centrocampista Simone Pasa. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023.

Pasa, elemento di esperienza, tecnica e grande affidabilità, è pronto a iniziare la quarta stagione con il Pordenone, con cui ha totalizzato sinora 75 presenze. Dopo una prima esperienza nel 2015/16 in Lega Pro, ha fatto il suo ritorno al Pordenone dal luglio 2019 per il primo assoluto biennio del Club in Serie BKT. Una storia neroverde che continua".