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Samp a picco, via Corradi: i media genovesi processano la società dopo il siluramento del tecnico

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Redazione TMW
Oggi alle 06:59Serie B
autore Redazione TMW
20.10.2026 06:59Serie B
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La stampa locale evoca l'«anomalia estiva» del tecnico esordiente e contesta la dirigenza. Tifosi e portali web invocano l'addio della proprietà guidata da Tey, mentre per la panchina è ormai imminente il terzo ritorno di Giampaolo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

L’esonero di Bernardo Corradi, ufficializzato ieri sera dalla Sampdoria dopo la disfatta interna contro l’Arezzo, ha aperto una profonda fessura nell'ambiente blucerchiato, i media genovesi non fanno sconti e, oltre a certificare il fallimento tecnico dell’ex CT delle nazionali giovanili, puntano il dito con fermezza contro le scelte della proprietà guidata da Tey.
La cronaca delle ultime ore restituisce l’immagine di un club in totale confusione, costretto a rifugiarsi nell’usato sicuro per evitare il baratro.

Il Secolo XIX: "Un'anomalia nata in estate"

Sulle colonne del principale quotidiano ligure, Il Secolo XIX, l'avventura di Corradi a Bogliasco viene liquidata come un "esordio breve" durato appena otto giornate, il quotidiano analizza le radici della crisi, definendo l'ingaggio estivo del tecnico toscano come una vera e propria "anomalia doriana".
Dietro la scelta di un esordiente per la categoria, si legge, si nascondeva una rigida politica di spending review aziendale che ha finito per esporre l'allenatore a un compito fuori dalla sua portata, con una rosa giudicata incompleta per il campionato.

Primocanale: "Il paradosso di Bogliasco nella notte più buia"

Dura l'analisi dell'emittente televisiva Primocanale, che descrive il momento attuale come "la notte più buia" della storia recente del club, certificata dall'ultimo posto solitario a quota 4 punti e dal silenzio stampa punitivo. L'emittente svela inoltre il retroscena paradossale della giornata di lunedì, Corradi ha infatti diretto regolarmente l'allenamento mattutino sul campo, prima di ricevere il benservito formale da parte della dirigenza soltanto in serata, segno, secondo i commentatori, di una governance che ha agito sotto la spinta dell'emergenza e senza una reale pianificazione.

Telenord e i Club: Frattura totale con la tifoseria

L'attenzione di Telenord si sposta sulla reazione della piazza e dei tifosi organizzati.
La Federazione Clubs Blucerchiati ha espresso aperto dissenso attraverso una nota ufficiale, i commentatori televisivi evidenziano come la tifoseria rifiuti il ruolo di capro espiatorio per Corradi, individuando nella dirigenza la principale responsabile di una "mancanza di programmazione cronica". L'accusa è quella di aver voluto rischiare la carta del debuttante per non dover assecondare le richieste di un tecnico più scafato e pretenzioso.

Web e Futuro: Numeri horror e l'ombra del "Maestro"

I portali d'informazione GenovaToday e Genova24 fotografano il disastro attraverso la spietata freddezza dei numeri: peggior difesa del torneo, peggior differenza reti e ultimo posto in classifica. Per i siti locali il capitolo Corradi è già passato; gli occhi sono tutti puntati sul futuro imminente.

Sampdorianews.net (Network TMW): "Andate via, è un'ennesima vergogna"

Il coro di proteste si fa ancora più aspro e frontale sui portali specialistici. La redazione di Sampdorianews.net, testata blucerchiata del network nazionale TMW (Tuttomercatoweb), definisce la sconfitta con i toscani come "l'ennesima vergogna" di una stagione finora fallimentare. Nel fondo editoriale "Il Sampdoriano", firmato dal direttore Diego Anelli, i toni diventano perentori: viene lanciato un durissimo atto d'accusa che recita "Società e dirigenza Sampdoria: andate via, go away".
La critica web non risparmia i singoli, stroncando le prestazioni del portiere Vindahl (definito un "solito disastro") e dei nuovi acquisti come Lauritsen, Mbabu e Karamoh. Anche i club dei tifosi, come il Sampdoria Club Milano 1974, rilanciati dal portale, sposano questa linea, la colpa non è solo di Corradi, ma "bisogna iniziare da chi lo ha voluto".

La stampa online dà ormai per fatto il terzo, clamoroso ritorno sulla panchina blucerchiata di Marco Giampaolo, chiamato a raccogliere le macerie di un avvio di stagione fallimentare.

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