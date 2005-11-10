Sampdoria, è finita l'avventura di Corradi in panchina: il tecnico è stato esonerato

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Sampdoria, è finita l'avventura di Corradi in panchina: il tecnico è stato esoneratoUfficiale
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:03Serie B
autore Daniel Uccellieri
19.10.2026 20:03Serie B
La Sampdoria ha ufficializzato l'esonero di Bernardo Corradi, ringraziando anche Mutarelli e Fiore. Il sostituto sarà annunciato nelle prossime ore.
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La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Bernardo Corradi non è più l'allenatore della Sampdoria. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club blucerchiato ha comunicato di aver esonerato il tecnico:
Sampdoria, ufficiale l'esonero di Corradi: il club annuncia la separazione
L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Bernardo Corradi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.
Il club desidera ringraziare Corradi per la dedizione dimostrata nel corso della sua esperienza in blucerchiato e rivolge un ringraziamento anche all’allenatore in seconda Massimo Mutarelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore.
Il nuovo allenatore responsabile e lo staff tecnico verranno annunciati nelle prossime ore.
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