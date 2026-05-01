Sampdoria, Abildgaard al 45': "Non è ancora finita, andiamo avanti così"
TUTTO mercato WEB
Oliver Abildgaard, autore del gol che sta decidendo la sfida tra Samp e Sudtirol dopo 45', ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Sono contento per il mio primo gol con la Sampdoria. Non è ancora finita, dobbiamo continuare con il nostro atteggiamento fino alla fine"
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gli scandali nel nostro calcio sono solo la punta dell'iceberg. Quanto sono stati "tristi" i giorni delle coppe europee senza italiane. PSG-Bayern show: ma non è tutto legato ai soldi. Olise è costato "solo" 8 milioni in più di Openda
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile