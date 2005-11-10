Sampdoria, Begic dopo il pari col Sudtirol: "Meritavamo tre punti, ma con questo spirito vinceremo"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 23:33Serie B
autore Daniel Uccellieri
24.10.2026 23:33Serie B
Begic è amareggiato per il pari con il Südtirol, ma vede progressi nella Sampdoria: "Con questo spirito le partite le vinciamo".
Il pareggio in casa del Südtirol come rammarico e come ripartenza. Tjaš Begić è dispiaciuto ma prova a guardare avanti. «Non possiamo essere felici, penso che meritavamo tre punti – attacca lo sloveno blucerchiato -. Potevamo fare noi una vittoria sporca finalmente e invece abbiamo preso un gol così nel recupero e ci ha buttato giù tutto il gran lavoro fatto. Peccato ma credo che con l’arrivo del mister si siano visti un altro spirito e un’altra energia. Ecco perché dobbiamo comunque prendere la parte positiva: andiamo avanti così e continuiamo a migliorare. Se giochiamo in questo modo, le partite le vinciamo».
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