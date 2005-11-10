I talenti della Serie B: i giocatori della Sampdoria che possono arrivare in Serie A

Non più giovanissimi, con un breve passaggio in massima serie: Salvatore Esposito e Tjas Begic sono pronti per il salto di qualità. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Salvatore Esposito

Nato il: 07/10/2000

Luogo di nascita: Castellammare di Stabia

Ruolo: centrocampista

Partite: 4 (tre in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Sampdoria

Profilo – Il maggiore dei fratelli Esposito è stato l’apripista in famiglia seguito poi dagli attaccanti Sebastiano, ora al Sassuolo, e Pio, ora all’Inter, entrambi titolari nella sfida contro la Turchia dell’Italia. Cresciuto nell’Inter e poi nella SPAL, fa il suo esordio fra i professionisti a Ravenna in Serie C per poi passare al ChievoVerona in cadetteria e tornare nel club estense dove si afferma fra i centrocampisti più interessanti e promettenti del panorama italiano. Da lì il salto in Serie A con lo Spezia, dove però arriva subito un’amara retrocessione allo spareggio. La mancata promozione nel 2024/25, quando mette a segno ben sette reti e nove assist, è un colpo duro da assorbire per il classe 2000 che da allora vive una fase di flessione che neanche il trasferimento alla Sampdoria ha saputo, per ora, interrompere. Le qualità tecniche, tattiche, di visione di gioco e il piede educato e capace di disegnare calcio per la squadra restano, ma per tornare in Serie A serve una svolta mentale e magari qualche problema fisico in meno.

Tjas Begic

Nato il: 30/06/2003

Luogo di nascita: Izola

Ruolo: ala sinistra

Partite: 5 partite (tutte in campionato)

Club proprietario del cartellino: Sampdoria

Profilo – Cresciuto in Slovenia, dove ha vestito le maglie del Gorica e del Celje è sbarcato in Italia grazie a un’intuizione del Vicenza che lo ha messo in vetrina in Serie C attirando l’attenzione del Parma. Con i ducali non è riuscito a imporsi finendo per essere prestato prima al Frosinone e poi nella seconda metà della passata stagione in quella Sampdoria dove sembra aver trovato l’ambiente giusto, nonostante le difficoltà della squadra, per mettere in mostra il suo talento. Giocatore agile ama partire da sinistra per poi accentrarsi e calciare con il piede destro sfruttando anche la sua abilità nel dribbling.