“Se rifarei la scelta? Certamente, ogni giorno che passa sono sempre più innamorato della Sampdoria e dei suoi tifosi, ho sempre detto di essere blucerchiato fin da bambino”. L’esterno d’attacco Tjas Begic parla così del rapporto con il club ligure dalle colonne dell’edizione genovese de La Repubblica soffermandosi anche sul peso della maglia: “In campo non bisogna pensare a queste cose, devi solo giocare al calcio al meglio. I tifosi vengono allo stadio per vedere la squadra vincere, ma anche per ammirare i dribbling. È una bellissima sensazione quando si entusiasmano e si alzano in piedi, mi trasmettono una grande carica”.

Sul suo rendimento stagionale

Begic poi si sofferma sul suo rendimento e su come è cambiato il gioco con D’Angelo in panchina: “All’inizio non trovavo il ritmo, ma ora ho preso fiducia. Da quando abbiamo cambiato mister gioco sempre novanta minuti, sento tanta fiducia e sono tornato a fare le mie cose. - prosegue lo sloveno -Destra o sinistra? Mi posso adattare senza problemi in tutti i ruoli e penso che questo possa essere utile per la squadra, anche il mister può scegliere in base alle esigenze della singola partita”.

Sul calendario da qui alla pausa invernale

Da qui a fine anno la Sampdoria giocherà cinque gare casalinghe su otto, ma per Begic non fa la differenza: “Non preparo tabelle, bisogna pensare giorno per giorno e fare il massimo in allenamento e in partita. Questa è la strada giusta per fare bene”.