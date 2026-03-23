Sampdoria, Palma: "Gol liberatorio e vittoria meritata, sto trovando continuità"

Giornata speciale per Matteo Palma, protagonista nella vittoria della Sampdoria contro l’Avellino. Il difensore blucerchiato ha raccontato tutta la sua emozione dopo il gol segnato sotto la Sud, arrivato in un momento importante della stagione.

“Per me fare questo goal, soprattutto in questo momento così delicato è stato importantissimo. Inizialmente non ci ho creduto, ma prima o poi doveva succedere anche perché tutti i miei compagni quasi ogni giorno mi dicono sei così alto e non fai gol, oggi finalmente quel goal è arrivato”.

Palma ha poi sottolineato l’atteggiamento della squadra dopo i gol segnati: “Sia dopo il primo che dopo il secondo goal ci siamo detti di non abbassarci, di tenere il blocco alto, cosa che ci ha aiutato. Poi purtroppo abbiamo preso il primo goal, ma non abbiamo mollato e poi è andata a buon fine”.

Il difensore ha parlato anche del suo percorso personale in blucerchiato: “Quando arrivi a stagione in corso non è mai facile. Le prime partite non le ho giocate, poi mi sono ritagliato un posto, ho avuto un piccolo infortunio, ma sono tornato bene e adesso sto giocando con continuità e sono contento”.

Infine, un passaggio sul cambio tattico e sulla prova collettiva: “Pur avendo cambiato modulo, passando a quattro, abbiamo fatto tutti una buona partita. Non è facile quando sei abituato a giocare a tre, quindi sono contento non solo della difesa ma di tutta la squadra”.