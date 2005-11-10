Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo

Marco Giampaolo ieri sera aveva raggiunto un'intesa di massima con la Sampdoria per questa e la prossima stagione. Era ed è lui il primo nome per la panchina blucerchiata per sostituire Bernardo Corradi. Nelle ultime ore però sarebbero sorti problemi di natura economica e non solo. Giampaolo è legato da un contratto con la Cremonese da cui è stato esonerato in questa stagione dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Al momento non c'è l'intesa con la società grigiorossa per la risoluzione del contratto.

Inoltre sarebbero da registrare alcuni problemi legati allo staff che Giampaolo avrebbe dovuto portare in blucerchiato. Il tecnico vorrebbe infatti portare tutti i suoi uomini con sé. I contatti proseguiranno nonostante l'attuale frenata, nel tentativo di riaprire il dialogo. La Samp e l'entourage di Giampaolo sono al lavoro per cercare di arrivare ancora ad una soluzione. Intanto sullo sfondo rimangono D'Angelo, Mignani, Iachini e gli altri profili già sondati. La Samp si muove, è caccia al dopo Corradi.