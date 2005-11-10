“Giocando in prima squadra alla Cremonese ho realizzato il sogno di ogni bambino che frequenta il Centro Arvedi”. Il centrocampista classe 2006 Simone Lottici Tessadri ha parlato in conferenza stampa così dello spazio che sta trovando in questo avvio di stagione: “Non penso però di avercela fatta, il percorso è appena iniziato. Per ora ho giocato solamente sei partite che in confronto a una carriera sono pochissime. Spero di essere un esempio soprattutto fuori dal campo, sono un ragazzo umile e cerco di essere sempre me stesso. Vorrei trasmettere l’importanza di restare umili e con i piedi per terra, nel calcio è fondamentale avere equilibrio ed essere concentrati sul lavoro. Ai più giovani che entrano al Centro Arvedi posso solo dire che sono un ragazzo come loro, e l’unica strada è crederci sempre. Così possono arrivare i risultati”.

Sulla risalita in classifica

Il calciatore grigiorosso si sofferma poi sulla risalita in classifica effettuata nelle ultime settimane: “I punti sono merito di tutti, non solo di noi giovani, chiunque scenda in campo dà il proprio contributo, anche chi entra nei minuti finali mostra sempre la cattiveria giusta. All’inizio siamo partiti piano, ma c’erano tante novità ed è possibile che servisse tempo per far partire il nostro campionato. Dobbiamo continuare così, ora ci aspetta una squadra tosta come il SudTirol che ha i nostri stessi punti in classifica. - prosegue Lottici Tessadri come riporta il sito dei lombardi - La Serie B è un campionato molto difficile, per me è il primo anno da giocatore ma da tifoso l’ho vissuta parecchio. Tutte le squadre sono molto forti, vincere o perdere due partite può cambiare tutto, quindi è fondamentale mantenere equilibrio. Noi lavoriamo ogni settimana per fare il meglio possibile, concentrandosi su ciascuna partita”.

Il rapporto con Giampaolo e quello con Pecchia

Lottici Tessadri poi parla del rapporto coi due tecnici con cui ha lavorato, ovvero Marco Giampaolo e Fabio Pecchia: “A mister Giampaolo devo tanto, mi ha lanciato lui in questo mondo dandomi subito fiducia e abbiamo una visione del calcio simile. Mister Pecchia è molto bravo, con lui sto tirando fuori caratteristiche diverse e penso di essere un giocatore bravo ad adattarsi a diverse situazioni: ciò che conta per me è dare il massimo quando ho l’occasione di scendere in campo. Devo ringraziare entrambi, perché mi hanno dato o mi stanno insegnando tantissimo”.

Sugli obiettivi personali in questa stagione

“A inizio anno mi sono posto l’obiettivo di imparare, davanti ho centrocampisti che hanno fatto un’infinità di partite in Serie A e Serie B, quindi devo imparare. - conclude il classe 2006 - Ogni giorno cerco di capire e assorbire qualcosa dalle giocate che fanno e dalle persone che sono, perché se sono arrivati fino a questo punto è anche l’uomo a fare la differenza”.