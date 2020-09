Sampdoria, sondaggio Cittadella e Pisa per Balde

Per Ibourahima Balde sta prendendo corpo lo scenario di un trasferimento in prestito in cadetteria. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, Cittadella e Pisa hanno sondato il terreno per verificare la fattibilità dell'operazione.