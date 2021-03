Baldè: "Ora penso al Foggia, ma mi piacerebbe giocare in A con mio fratello Keita"

"Abbiamo un buon rapporto, è più grande di me e ascolto i suoi consigli perché c’è solo da imparare": quando il calcio è questione di famiglia.

Come testimoniano le parole di Ibourahima Baldé, attaccante del Foggia e fratello di Keita Baldè, oggi alla Sampdoria ma con un passato tra Lazio e Inter.

Il calciatore rossonero, che domenica ha segnato il primo gol tra i professionisti, ha parlato ai microfoni di tuttocalciopuglia.com: "Abbiamo fatto un buon lavoro, non era facile considerando che siamo tanti ragazzi giovani ma con delle guide esperte e forti. Playoff? Noi dobbiamo pensare partita per partita e continuare a giocare così, senza paura e con la consapevolezza di poterci divertire. Dipende sempre e solo da noi. Io penso sempre e soltanto a lavorare e migliorarmi, sotto ogni aspetto. Il futuro si vedrà, ma è chiaro che sarebbe bellissimo giocare in A con mio fratello".