Serie B, 37ª giornata: Spezia-Venezia visibile in modalità free su DAZN
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DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Spezia-Venezia, match di domani valido per la 37ª giornata del torneo cadetto, in programma domani alle ore 15:00.
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