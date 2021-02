Serie B, Ascoli-Frosinone: Nesta costretto a vincere, Sottil vuole continuità

Nel posticipo serale del 22° turno di Serie B si affrontano Ascoli e Frosinone, squadre con obiettivi diversi e che stanno vivendo momenti quasi opposti in termini di risultati. I padroni di casa sono reduci dalla prestigiosa vittoria del Via del Mare contro l'ambizioso Lecce, e dall'arrivo in panchina di Andrea Sottil sono una delle squadre più in forma della categoria: con 14 punti in 7 gare occupano il terzo posto della classifica parziale tra 15° e 21° giornata, hanno fatto meglio solo Empoli e Chievo. Il Frosinone, al contrario, vive un lungo digiuno dalla vittoria, che manca ormai da metà dicembre, e gli ultimi risultati (sconfitte con Empoli e Venezia, e pari interno con il Pisa) hanno messo in discussione la panchina di mister Alessandro Nesta. I ciociari, attualmente decimi a -3 dall'ultimo posto utile per i play-off, erano partiti con ben altre aspettative per questo campionato.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Il cammino positivo dell'ultimo periodo ha consentito al Picchio di risalire le ultime posizioni, ma la squadra si trova ancora al di sotto della linea di galleggiamento, a -1 da Reggiana e Cosenza che occupano la zona play-out. Per questo il tecnico Sottil ha voluto suonare la carica in conferenza stampa, esortando i suoi uomini a "ringhiare su tutti i palloni per 100 minuti" e a mantenere sempre alta l'intensità. In termini di formazione Sottil potrà godere di ampia scelta, con il solo Charpentier out per infortunio. Il 4-3-1-2 di partenza dovrebbe somigliare molto a quello sceso in campo a Lecce, con il possibile impiego di Kragl in difesa, ed il rientro di Buchel a centrocampo con Danzi, Saric, Eramo e Caligara in ballottaggio per due maglie. In attacco confermato il grande ex della gara, Federico Dionisi, affiancato da uno tra Bajic e Bidaoui, alle loro spalle Sabiri.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Dal ritiro ascolano dei ciociari non ha parlato mister Nesta, ma soltanto il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi, che ha confermato la "totale fiducia da parte della società" verso il tecnico romano. Il dirigente ha ribadito come le molte positività al Covid-19, emerse tutte nello stesso periodo, abbiano recentemente condizionato lo stato di forma della squadra, che è inoltre ancora orfana di Ciano per un infortunio al ginocchio. In occasione della trasferta al Del Duca Nesta dovrà rinunciare agli acciaccati Brighenti, Iacobucci, Baroni, Marcianò e Luciani, e allo squalificato Zampano. Confermata la difesa a 4 con Szymisnki al centro e il probabile utilizzo di D'Elia sulla corsia di sinistra. A centrocampo diversi i cambi rispetto alla gara con il Venezia, con Gori e Maiello possibili subentranti e Rohden schierato sulla linea mediana, mentre in attacco si va verso il tridente con Brignola, Tribuzzi, e uno tra Novakovich e Iemmello, fresco di ritorno al gol alla sua prima presenza in gialloazzurro.